❐ Рост цен на продукты в США побил рекорд 1979 года — Bloomberg❐ Армия Тайваня провела в четверг очередные учения с боевой стрельбой — France 24❐ Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына в среду обвинила Южную Корею во вспышке COVID-19 – The Korea Herald❐ Повышение цен на энергоносители в Латвии существенно затронуло 68% компаний — LSM❐ Продовольственная инфляция ухудшается по всему миру — National Post❐ Острая нехватка учителей в Германии усилилась из-за интенсивного потока украинских беженцев — Die Welt.