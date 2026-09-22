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Царьград

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С чем связан рост инфляционных ожиданий в России: Экономист объяснил ситуацию

С чем связан рост инфляционных ожиданий в России: Экономист объяснил ситуацию

ЦБ сообщил о повышении инфляционных ожиданий в сентябре до 14,2%. Экономист Абзалов объяснил, что рост инфляционных ожиданий вызван топливным кризисом.

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