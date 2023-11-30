Воющий на стороне России иорданский доброволец рассказал, почему пошёл один в наступление на ВСУ

Мотаз признался, что атаковал украинских боевиков из-за незнания языка, хотя русский командир приказывал ему отступать29 ноября в телеграмм-канале "ПОТОК" был опубликован видеосюжет, на котором воюющий в рядах ВС России доброволец из Иордании Мотаз рассказывает о том, как однажды он пошёл в наступление совершенно один.