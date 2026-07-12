Астрономы нашли скрытый механизм солнечных вспышек

Астрономы приблизились к разгадке одной из самых сложных загадок Солнца. Новое исследование показало, что крошечный по масштабам, но крайне важный слой внутри звезды — тахоклин — играет не просто роль «зоны перехода», а является частью сложнейшего магнитного механизма, который определяет активность Солнца, появление вспышек и даже постепенное замедление его вращения.