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WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала мирные переговоры Киева и Москвы в Дохе

WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала мирные переговоры Киева и Москвы в Дохе

В августе 2024 года Украина и Россия должны были отправить своих представителей в Катар для участия в секретных переговорах о перемирии, но этот план был сорван нападением ВСУ на Курскую область, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Комментарии
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Федор Родников
О каких переговорах может идти речь,тем более тайных,если погибло уже уйма народу,кому это выгодно и когда прекратят совать свой длиный нос в политику всякие абрамовичи,как вы объясните это тем,кто сейчас под огнём хохлятины?
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