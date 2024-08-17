WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала мирные переговоры Киева и Москвы в Дохе

В августе 2024 года Украина и Россия должны были отправить своих представителей в Катар для участия в секретных переговорах о перемирии, но этот план был сорван нападением ВСУ на Курскую область, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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