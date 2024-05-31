На Смоленщине расширили меры финансовой поддержки молодых медиков

О ключевых достижениях в области здравоохранения Смоленской области рассказал Василий Анохин, подводя итоги своей работы на посту губернатора Меры финансовой поддержки молодых медработников - работников «скорой» и ФАПов - в СМоленской области были расширены.
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