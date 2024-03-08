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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли: «На месте «Селтикс» перевел бы Порзингиса на скамейку»

Легенда НБА, а ныне телевизионный эксперт считает, что перевод Кристапса Порзингиса на скамейку сделает «Селтикс» более сбалансированной командой.

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