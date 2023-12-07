Реставраторов снова выселяют

В судьбе старейшей реставрационной организации России, которую три года назад совместными усилиями общественности, в том числе и нашей газеты, удалось спасти от выселения из родных стен, наступил новый драматический момент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии