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Владимирские новости

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Владимирское УФАС проверит закупку перчаток для Кольчугинской больницы

Владимирское УФАС проверит закупку перчаток для Кольчугинской больницы

Заявитель считает, что требования к перчаткам с гладкой поверхностью на кончиках пальцев и анатомическими расширениями ограничивают число поставщиков и не соответствуют ГОСТ.

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