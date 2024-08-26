ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) внимательно следит за делом основателя Telegram, гражданина ОАЭ Павла Дурова, который был арестован во Франции в аэропорту Париж – Ле-Бурже.
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