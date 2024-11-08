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Царьград

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В Нижнем Новгороде согласовали план дублера проспекта Ленина

В Нижнем Новгороде согласовали план дублера проспекта Ленина

Накануне в приволжской столице согласовали план дороги, которая станет дублёром проспекта Ленина.В Нижнем Новгороде согласовали план дублёра проспекта Ленина, пишет "В городе Н" со ссылкой на правительство региона.

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