Синоптики рассказали, как на погоду в Сочи повлияет морозный антициклон

Скандинавский антициклон не всегда приносит в регионы снег, дожди и холодаСкандинавский антициклон, которого очень опасались на Черноморском побережье Краснодарского края, постепенно движется в сторону Казахстана и поворачивается к Адлеру и Сочи своей западной стороной и это очень даже неплохо для региона, где уже расцвели подснежники.