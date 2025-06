8 июня Дональд Трамп ввёл в действие раздел Свода законов США, позволяющий президенту в особых случаях переподчинить себе Национальную гвардию […] The post Трамп переподчинил себе Национальную гвардию и вводит её в Лос-Анджелес appeared first on Медиакратия.