8 июня Дональд Трамп ввёл в действие раздел Свода законов США, позволяющий президенту в особых случаях переподчинить себе Национальную гвардию […] The post Трамп переподчинил себе Национальную гвардию и вводит её в Лос-Анджелес appeared first on Медиакратия.
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