Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вручил в зоне проведения специальной военной операции георгиевские знамена двум бригадам и батальону, входящим в состав объединения

В завершение торжественных мероприятий командующий армией генерал-лейтенант Сергей Мильчаков поздравил подчиненных и пожелал личному составу и впредь с честью выполнять задачи командования в ходе специальной военной операции.
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