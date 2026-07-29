Правительство Таджикистана опровергло слухи о запрете на хиджабы

Власти Таджикистана опровергли слухи иностранных СМИ о запрете ношения хиджабов и бород. Президент Эмомали Рахмон в марте 2024 года призвал к соблюдению национального стиля одежды, но законодательных ограничений не было принято.
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