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Царьград

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Правительство Таджикистана опровергло слухи о запрете на хиджабы

Правительство Таджикистана опровергло слухи о запрете на хиджабы

Власти Таджикистана опровергли слухи иностранных СМИ о запрете ношения хиджабов и бород. Президент Эмомали Рахмон в марте 2024 года призвал к соблюдению национального стиля одежды, но законодательных ограничений не было принято.

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