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Энциклопедия Техники

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  • Ливень
    источник ещё тот авторитет)))Россия после всем...
  • Ливень
    ой а что такое? что за истерики? )))Скандал с каналом...
  • Ливень
    Афтар забыл (или не знал) про Амигу... Спектрум это конечно хорошо, а его клоны типа Магика и Кворума с различными ЦА...Ковокс? Нет. Раньше

Как отдохнуть в бане и не навредить себе — рассказал эксперт Пермского Политеха

Как отдохнуть в бане и не навредить себе — рассказал эксперт Пермского Политеха

﻿﻿Лукас Кубица. Не разбрызган 14 июня – Международный день купания. В этот день научный консультант по фармакологии НИЦ ПНИПУ Хинби, докторант медицины Сергей Солодников рассказал о пользе бань для почек, кожи и системы кровообращения, при каких заболеваниях бани запрещены и как принимать баня Как правильно парить баню, что делать, если она перегревается, каких ароматических масел следует избегать в парных и как алкоголь может вызвать болезни сердца и инсульт.

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