Как отдохнуть в бане и не навредить себе — рассказал эксперт Пермского Политеха

﻿﻿Лукас Кубица. Не разбрызган 14 июня – Международный день купания. В этот день научный консультант по фармакологии НИЦ ПНИПУ Хинби, докторант медицины Сергей Солодников рассказал о пользе бань для почек, кожи и системы кровообращения, при каких заболеваниях бани запрещены и как принимать баня Как правильно парить баню, что делать, если она перегревается, каких ароматических масел следует избегать в парных и как алкоголь может вызвать болезни сердца и инсульт.