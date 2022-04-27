В Губкинском провели тренинг для родителей будущих первоклассников

В ямальских детских садах начались выпускные для воспитанников старших групп. «В школу с радостью!» – под таким девизом прошла встреча медицинского психолога Губкинской городской больницы Татьяны Сайфутдиновой с родителями будущих первоклассников.
В ямальских детских садах начались выпускные для воспитанников старших групп. «В школу с радостью!» – под таким девизом прошла встреча медицинского психолога Губкинской городской больницы Татьяны Сайфутдиновой с родителями будущих первоклассников.
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