Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Да, сама эта концепция : "власть валялась, никому не нужная", определённо обращена к детям и инфантилам, кто никогда ...Большевики власт...
  • Сергей Кептицин
    Ещё при Хрущёве писали, что хранят золото лично жабоеды, а остальные - ассигнации в банках.Как Путин и Росси...
  • Владимир Ахтырченко
    Золотой запас  - это не для олигархов. а для самостоятельности страны; и слава Богу, что пережили время Ельцина, когд...Как Путин и Росси...

Беги Камала, беги. США досрочно покинули саммит в Швейцарии

Беги Камала, беги. США досрочно покинули саммит в Швейцарии

Добрый день, уважаемые подписчики и читатели канала "Я не украинец, я - хохол". Всем известно, что в Швейцарии проходит саммит, который должен завершиться в воскресенье 16 июня каким-то совместным коммюнике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Вот и правильно президент Аргентины поступил, посещать все эти шабаши - деньги на ветер.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх