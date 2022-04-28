Студенты колледжа Кабардино-Балкарии прошли спецподготовку по безаварийному вождению и действиям при ЧС на дороге

В рамках общереспубликанского декадника «Начинающий водитель» сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Терскому району, педагоги и инструкторы противопожарно-спасательной службы провели беседы со студентами «Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного колледжа».
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