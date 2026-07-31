Мудрик допущен к соревнованиям по соглашению с FA и WADA. Вингер «Челси» не играл с 2024-го из-за нарушения антидопинговых правил

Михаил Мудрик получил возможность снова играть в футбол на профессиональном уровне. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что вингер « Челси » признал совершение вменяемых ему нарушений антидопинговых правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.
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