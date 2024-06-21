В колбасных изделиях из Тверской области обнаружили незаявленный компонент

Специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» по заявке регионального Управления Россельхознадзора проверены пробы произведенных на территории Верхневолжья колбасных изделий, отобранные в рамках государственного пищевого мониторинга непосредственно по месту производства.
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