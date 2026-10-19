Американское исследование, охватившее 3 093 взрослых в возрасте от 18 до 93 лет с записями активности за период 2009–2023 годов, выявило связь между ежедневным числом шагов и когнитивными функциями — прежде всего устойчивым вниманием и когнитивным контролем.