© Bulkin Sergey/Global Look PressВ небе над Тульской областью за ночь уничтожены семь украинских беспилотников подразделениями ПВО Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ким Чен Ын осмотр...
- РЕН ТВ: в Вологде...
- СБ Рютте: Уиткофф и ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым