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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Карасев о матче с «Самарой»: «Это первая домашняя игра, придут наши болельщики. Не имеем права их подвести»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой». «У «Самары» очень хороший подбор игроков, команда подписала классных легионеров, которые уже успели проявить себя в Единой лиге ВТБ.

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