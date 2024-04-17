Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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СЛАВЯНСКАЯ КНИГА СМЕРТИ Ч.3

.Есть отдельная категория воплощаемых Душ, которая по своему желанию приходит в Мир Яви из высших областей, чтобы помочь человечеству преодолеть определенные трудности.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Не буду касаться ритуалов подготовки умершего, тем более, что эти действия, на мой взгляд, более необходимы живым. Посмотрим информацию начинающуюся со слов: ===&quot;Мы знаем, что все наши легенды, мифы и былины носят космогонический характер, то есть они отражают события, происходящие в большом космосе.&quot;=== И заканчивающуюся: ===&quot;Поэтому нашим наблюдениям (даже с помощью телескопов и радиотелескопов) другие галактические рукава практически недоступны.&quot;=== Может я не прав, но мне представляется, что подавляющее большинство людей плохо себе представляет грандиозность и осведомлённость нынешнего поколения людей о научных знаниях в этой области. Чтобы не быть голословным, представляю вам некоторое видео о нашей Галактике- Млечный Путь: https://www.youtube.com/watch?v=6iO_IMNgT9E Понятно, что это физическая часть многогранного строения нашего Мироздания и нашей Галактики во Вселенной. Но, используя подсказки Учителей и Гермеса в том числе, мы можем, как сказано в &quot;Изумрудной скрижали&quot;: ===&quot;Так же, как и знание законов Геометрии позволяет человеку измерить далекие звезды (солнца) и их движение, сидя в обсерватории, так и знание Принципа соответствия позволяет человеку разумно переходить от неизвестного к известному. Изучая Монаду, он понимает Архангела.&quot;=== Т.е., изучая себя самого, Человек может придти к пониманию сущности Вселенной. Всего доброго.
Движение Земли, Солнца и планет в галактике
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