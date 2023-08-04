В Москве мужчина пытался перелезть через забор посольства США

Полиция задержала 31-летнего жителя Москвы за попытку проникновения на территорию посольства США. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 августа, на Новинском бульваре в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.