Окружение Курахово: российская армия заходит в тыл украинскому гарнизону

Вчера в боях за освобождение Курахово произошло значимое событие. Так, российские подразделения заняли расположенное у дамбы Кураховского водохранилища село Старые Терны, после чего украинский гарнизон в городе оказался в оперативном окружении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии