Орловцев приглашают озвучить фронтовые письма для Музея Победы

Музей Победы до конца 2025 года продлил проект «Голоса Победы», в рамках которого жителей Орловской области приглашают озвучить фронтовые письма из своих семейных архивов и прислать их на вечное хранение в музей на Поклонной горе.
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