Кому в России нужны фарисеи от пропаганды?

Аудрюс

Вот с чего некоторые люди в России взяли, что евреи живут на чужой земле? На этой земле евреи и палестинцы жили бок о бок веками! Когда-то было больше евреев, когда палестинцев! И ни когда ни те, не другие не имели своей государственности!!! До первой мировой это были земли Османской империи, после там хозяйничали англичане! В 1947 решением ООН было провозглашено о создании двух государств.. Но арабы воспротивились созданию израильского государства! Была война, но Израиль, с помощью СССР победил в этой войне, занав ряд арабских территорий.. И с тех пор арабы регулярно нападали на Израиль, проигрывали и при этом лишались еще части своих территории! Интересно, что палестинского государства так и не было создано! А знаете причину? Причина проста! Создав независимое палестинское государство, арабский мир должен будет признать и государство Израиль на этих землях!!! Хотя многие западные политологи предсказывают к 2030 году исчезновение Израиля, как государства...