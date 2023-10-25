Александр Халдей Сначала главный рупор пропаганды в России Соловьёв признаётся, что он как этнический еврей поехал бы защищать свой народ в Израиль, да вот, жалко, старый уже.
Кому в России нужны фарисеи от пропаганды?
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Кошмар
Там то мы их и прижучим...😀
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3 д.
Аудрюс
Вот с чего некоторые люди в России взяли, что евреи живут на чужой земле? На этой земле евреи и палестинцы жили бок о бок веками! Когда-то было больше евреев, когда палестинцев! И ни когда ни те, не другие не имели своей государственности!!! До первой мировой это были земли Османской империи, после там хозяйничали англичане! В 1947 решением ООН было провозглашено о создании двух государств.. Но арабы воспротивились созданию израильского государства! Была война, но Израиль, с помощью СССР победил в этой войне, занав ряд арабских территорий.. И с тех пор арабы регулярно нападали на Израиль, проигрывали и при этом лишались еще части своих территории! Интересно, что палестинского государства так и не было создано! А знаете причину? Причина проста! Создав независимое палестинское государство, арабский мир должен будет признать и государство Израиль на этих землях!!! Хотя многие западные политологи предсказывают к 2030 году исчезновение Израиля, как государства...
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3 д.
Николай Кузнецов
Что-то вы причину не создавания палестинского государства не ту назвали. Да и евреев там начали селить еще в конце 19-го века, англы с французами
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3 д.
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