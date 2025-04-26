Нижегородские футболисты взяли «Серебряный кубок» на турнире «Стальная воля»

Команда «ПАТРИОТ-НН» (ПОДА) достойно выступила в 4‑м по счёту Всероссийском фестивале «Кубок Российского футбольного союза среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».
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