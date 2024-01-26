В Архангельске дошкольники борются за звание "Юный мастер"

В Архангельской области проходит региональный чемпионат профмастерства среди воспитанников детских садов "Юный мастер" В Поморье проходит Региональный чемпионат профмастерства среди воспитанников детских садов "Юный мастер".
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