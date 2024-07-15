США не будут сообщать подробности расследования покушения на Трампа

Информировать другие государства о ходе расследования по делу о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа до того, как оно будет завершено, власти США не планируют, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 15 июля журналистам.
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