«Это не хард, а грунт. Какого черта? Это смешно». Бублик – Димитрову после поражения в Индиан-Уэллс

Александр Бублик пожаловался на корт в Индиан-Уэллс после поражения от Григора Димитрова. Болгарин победил со счетом 6:3, 6:4.

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