Рецепт колбасы “Докторская”.

29 апреля нарком пищевой промышленности а. и. Микоян подписал указ о начале производства нескольких сортов колбас, среди которых особое внимание привлекла колбаса, предназначенная, как указано в документах того времени, для диетического питания людей с соматическими проявлениями последствий длительного голодания.
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