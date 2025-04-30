Рецепт колбасы “Докторская”.

29 апреля нарком пищевой промышленности а. и. Микоян подписал указ о начале производства нескольких сортов колбас, среди которых особое внимание привлекла колбаса, предназначенная, как указано в документах того времени, для диетического питания людей с соматическими проявлениями последствий длительного голодания.