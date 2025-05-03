Ферстаппен избежал штрафа, Red Bull Racing получила предупреждение

Ферстаппен избежал штрафа, Red Bull Racing получила предупреждениеGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен не будет наказан за нарушение директивы FIA в мини-квалификации Гран При Майами.