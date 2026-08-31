Дерматолог Мухина раскрыла эффект шелковых наволочек для волос

Дерматолог-косметолог Марият Мухина рассказала о пользе шелковых наволочек для волос. Они уменьшают ломкость и спутывание благодаря низкому трению, особенно полезны при медленном росте волос и алопеции.
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