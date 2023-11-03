Ар Джей Барретт пропустит матч с «Милуоки» из-за травмы

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт пропустит гостевую игру против «Милуоки», сообщает обозреватель Фред Кац со ссылкой на главного тренера Тома Тибодо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы
- 8-й «Золотой мяч» Месси, Рубиалес отстранен на 3 года, труп под стадионом «Наполи», Киммих дисквалифицирован, АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» и другие новости
- «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости
Свежие комментарии