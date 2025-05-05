Председатель Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу проинформировал о том, что руководства Организации Североатлантического Договора и Европейского Союза подготавливают западные державы к непосредственному противостоянию с Москвой на полях сражений.
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