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Шойгу: НАТО и Евросоюз готовят Запад к прямому военному конфликту с Россией

Председатель Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу проинформировал о том, что руководства Организации Североатлантического Договора и Европейского Союза подготавливают западные державы к непосредственному противостоянию с Москвой на полях сражений.

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