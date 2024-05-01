Выставка трофейного оружия на Поклонной горе в Москве открылась для посетителей

Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве открылась для посетителей. Об этом пишет ТАСС. По данным агентства, за несколько минут до начала работы выставки у входа на мероприятие собрались десятки людей.
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