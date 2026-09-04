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Русская весна

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Словакия отвергла план ЕС о продлении санкций против России на год

Словакия отвергла план ЕС о продлении санкций против России на год

Словакия отвергла план ЕС о годичном продлении санкций против России. Послы стран Евросоюза не смогли прийти к общему мнению по этому предложению, причём Словакия оказалась единственной страной, выступившей против, пишет Politico.

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