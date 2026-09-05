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Nubia представила кулер для смартфона с охлаждением до -18 °C за $15

Nubia представила кулер для смартфона с охлаждением до -18 °C за $15

Компания Nubia представила в Китае новый внешний кулер для смартфонов Magnetic Phone Cooler Neo. Новинка также получила неофициальное название Ice Cream Cooler — за способность серьёзно охлаждать корпус устройства.

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