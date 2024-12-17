Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Chilipeper
    Попочка😂 Настя, попочка у тебя была лет 25-30 назад. А сейчас уж по возрасту задница. Да ещё и с целлюлитом наверняк...Волочкова ответил...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Не надо ждать. Надо работать на опережение....Герасимов сообщил...
  • Анатолий Страшко
    Миронов на геолога учился. Работал им или нет - не знаю. Какого хрена в экономику лезет. Набиуллина ему могла ответит...Пока вы не уснули...

Зеленскому предрекли «очень сильный удар» от Трампа после грубого заявления об Орбане

Зеленскому предрекли «очень сильный удар» от Трампа после грубого заявления об Орбане

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего США Дональд Трамп предпримет ответные меры после грубого заявления нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министр Венгрии Виктора Орбана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх