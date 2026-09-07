Самолет разведки США заметили у границ РФ

Стратегический самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint 5 сентября совершал разведывательный полет над Баренцевым морем вдоль границы с Россией.
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