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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «У меня не было ни одного выпускного. Мы с командой шутим, что пришлось делать шоу для того, чтобы у меня состоялся выпускной»

– На День Победы ты посидела с родными, а на майские работала. А какая у тебя работа? Создаешь ледовое шоу? – Да, ледовое шоу «Ассоль».

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