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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Хирурга и директора школы в Тюменской гордуме сменит новая элита

В Тюменскую городскую думу осенью 2025 года выберут двух депутатов по округам №10 и №12. По словам источников агентства в областном политсообществе, единороссы доверят места сложивших полномочия бывшего замглавврача ОКБ-2 Антона Терехина и бывшего директора школы №43 Дмитрия Бородина активистам по линии СВО.

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