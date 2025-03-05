Хирурга и директора школы в Тюменской гордуме сменит новая элита

В Тюменскую городскую думу осенью 2025 года выберут двух депутатов по округам №10 и №12. По словам источников агентства в областном политсообществе, единороссы доверят места сложивших полномочия бывшего замглавврача ОКБ-2 Антона Терехина и бывшего директора школы №43 Дмитрия Бородина активистам по линии СВО.