Во Владимирской области в первые дни лета полицейские провели с юными участниками дорожного движения акцию «У ПДД каникул нет»

Во Владимирской области в целях профилактики и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» и активисты клубов по месту жительства «Ровесник» и «Белые крылья» провели на территории района пропагандистскую акцию «У ПДД каникул нет».

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