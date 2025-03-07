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Курские новости

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88% сотрудников медсферы в Курской области - женщины

88% сотрудников медсферы в Курской области - женщины

В КЦ «Свиридовский» с наступающим Всемирным женским днем поздравили женщин - медработников. Почетные грамоты и благодарности вручил врио председателя регионального правительства Александр Чепик, поздравили дам врио министра здравоохранения области Екатерина Письменная и лидер региональной организации профсоюза Светлана Охотникова.

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