88% сотрудников медсферы в Курской области - женщины

В КЦ «Свиридовский» с наступающим Всемирным женским днем поздравили женщин - медработников. Почетные грамоты и благодарности вручил врио председателя регионального правительства Александр Чепик, поздравили дам врио министра здравоохранения области Екатерина Письменная и лидер региональной организации профсоюза Светлана Охотникова.
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