Лавров обсудил с главой МИД Таиланда сотрудничество по противодействию пандемии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сотрудничество по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции.