Пассажирский Boeing начал разваливаться в небе над Ираном: кадры из салона

У лайнера сломалось шасси и случилась неисправность двигателя, а в салоне отвалились багажные полки.Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании Sepehran попал в нештатную ситуацию сразу после взлёта в Иране: у лайнера оторвалась часть шасси, что вынудило экипаж экстренно вернуться в аэропорт вылета.