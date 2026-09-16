Пассажирский Boeing начал разваливаться в небе над Ираном: кадры из салона

У лайнера сломалось шасси и случилась неисправность двигателя, а в салоне отвалились багажные полки.Пассажирский самолёт Boeing 737 авиакомпании Sepehran попал в нештатную ситуацию сразу после взлёта в Иране: у лайнера оторвалась часть шасси, что вынудило экипаж экстренно вернуться в аэропорт вылета.
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