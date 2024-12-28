Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовик в Приангарье

Авария вечером 27 декабря произошла на 144 км федеральной автодороги «Вилюй» в Братском районе. Предварительно водитель автобуса «Братск — Тулун» врезался в попутный грузовик ЗИЛ-157, который буксировал авто такой же марки.
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